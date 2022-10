Concert « Bezzib » – musique bigarrée Tournus Tournus Catégories d’évènement: Sane-et-Loire

2022-12-04 18:00:00 – 2022-12-04 20:00:00

Musique bigarrée

Créé à partir d’improvisations collectives, Bezzib propose un morceau-concert ininterrompu. Emporté dans ce flux musical, l’auditeur suit un courant d’événements musicaux hétéroclites et bigarrés, passant d’une sensation à une autre – accès de colère, calme d’une ligne mélodique, ostinatos envoûtants. Gronde invente ainsi une musique unique, traversée par des énergies aussi variées que leurs influences musicales. Leur esthétique singulière emprunte aux musiques actuelles, traditionnelles et improvisées. Line up:

Léo DELAY: batterie, percussions

Nicolas CANAVAGGIA: basse, contrebasse

Marceau BEYER: violoncelle

Quentin DEGEORGES: clarinette, clarinette basse

legalpon@gmail.com https://legalpon.com/

