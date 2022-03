Concert Best of 80 ! : Tous les tubes des années 80 ! Agen, 28 avril 2022, Agen.

Concert Best of 80 ! : Tous les tubes des années 80 ! Centre de Congrès – Parc des Expositions Avenue du Midi Agen

2022-04-28 – 2022-04-28 Centre de Congrès – Parc des Expositions Avenue du Midi

Agen Lot-et-Garonne Agen

Best Of 80 !

« Touch me » , « Capitaine abandonné », « Je te donne », « En rouge et noir » « Eve lève toi », « On va s’aimer », « Les démons de minuit », « fruit de la passion », « Call me », « Soirée disco », « Nuit de folie »…ça te parle ?

Un show pétillant de bonne humeur avec plus de 2H00 de live, avec, artistes, musiciens, danseurs, un véritable concentré de tubes des années 80.

Tu es prêt à suivre le rythme ? À te téléreporter dans le passé ?.

