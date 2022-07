Concert – Bertrand Belin + 1ère partie

Concert – Bertrand Belin + 1ère partie, 11 novembre 2022, . Concert – Bertrand Belin + 1ère partie



2022-11-11 20:00:00 20:00:00 – 2022-11-11 EUR Être au monde. Comment se fait-on à l’idée d’être ici-bas, soumis aux aléas d’une existence plus surprenante que nous ? Être au monde, flanqué d’une altérité avec laquelle on doit composer, pour le meilleur et pour le pire. dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville