Flers Orne Flers Berlin Berlin:

Le premier EP éponyme du groupe Berling Berlin date déjà de 2019 et le second intitulé 2 de 2020. Les 4 garçons dans le vent sont de retour avec des chansons en français, anglais ou espagnol. La musique aux tonalités très eighties fait toujours s’enthousiasmer les synapses avec une belle comparaison entre avant (années 80) et aujourd’hui (2021), jusqu’à se demander si l’insouciance est enfouie très profondément.

Une musique ultra référencée Fosse:

Entre chanson, pop, rock et musique électronique, F O S S E, récent projet de quatre musiciens de la scène normande, fait son apparition avec des compositions qu’on pourrait imaginer écrite par un Dominique A pour LCD Soundsystem, ou par Goldfrapp pour un Bashung – ou l’inverse. Berlin Berlin:

dernière mise à jour : 2022-03-29 par Flers agglo

