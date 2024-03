Concert Benzine – Festival MUS’iterranée Jazz Club de Jazz Convergences La Ciotat, samedi 6 avril 2024.

Concert Benzine – Festival MUS’iterranée Entre poésie bédouine et musique électro, un mélange exaltant de modernité et de tradition. Samedi 6 avril, 21h30 Jazz Club de Jazz Convergences

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T21:30:00+02:00 – 2024-04-06T23:00:00+02:00

Fin : 2024-04-06T21:30:00+02:00 – 2024-04-06T23:00:00+02:00

Benzine nous livre un univers exaltant mélangeant des rythmiques traditionnelles à la puissance de la basse et de la guitare électrique.

Le duo composé des musiciens-compositeurs Farid Belayat et Samir Mohellebi partage la passion de la poésie, tout comme la volonté de rénover la tradition musicale arabe en y injectant le filtre acide des machines. Ce mix s’avère être le parfait carburant pour enflammer des textes marqués par les thèmes de l’amour, de la fête et de la fraternité.

Difficile de résister à la transe hallucinatoire que dégage Benzine, tant sur scène que dans cet album bourdonnant qui transcende les cultures.

Un rendu aussi frénétique que la conduite d’un taxi oranais à l’heure de pointe !

Jazz Club de Jazz Convergences place évariste Gras, La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442718125 http://www.jazzconvergences.com [{« type »: « email », « value »: « contact@laboiteamus.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 42 38 81 33 »}] https://www.musiterranee.com/programmation/6-avril-benzine/ Les Rendez-vous du Jazz club :



– Scène ouverte et Boeuf jazz les 1er et derniers week-ends de chaque mois,



– Un concert mensuel

Algérie concert