Concert : Bénin international musical (BIM) Institut français du Gabon, 26 mars 2022, Libreville, boulevard triomphal.

Concert : Bénin international musical (BIM)

Institut français du Gabon, le samedi 26 mars à 17:30

Fort d’une tournée internationale de plus de 70 dates dans une vingtaine de pays en seulement deux ans, le Bénin International Musical déchaîne les passions et provoque des émotions fortes partout où il passe. Le BIM est composé de sept musiciens-vocalistes qui racontent le continent africain, leur histoire, tout en mettant en lumière la culture vodoun qui, au-delà des idées reçues, prône une attitude positive, tournée vers la terre et les hommes. Un groupe unique qui redonne au rock et au rap leurs origines vodoun. Chaque prestation est une cérémonie contemporaine, une expérience rare à ne surtout pas manquer !

5 000 FCFA 4 000 FCFA prix adhérent

Institut français du Gabon Boulevard triomphal, libreville, Gabon Libreville, boulevard triomphal



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T17:30:00 2022-03-26T20:30:00