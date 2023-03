Concert Bénéjacq Bénéjacq Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées

Bénéjacq

Concert, 4 mars 2023, Bénéjacq Bénéjacq. Concert Eglise Bénéjacq Basses-Pyrénées

2023-03-04 – 2023-03-04 Bénéjacq

Basses-Pyrénées Bénéjacq 10 10 EUR La municipalité organise un concert conviant les Chanteurs Montagnards de Lourdes. Venez nombreux. La municipalité organise un concert conviant les Chanteurs Montagnards de Lourdes. Venez nombreux. +33 5 59 61 01 56 Mairie ©MairieBénéjacq

Bénéjacq

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées, Bénéjacq Autres Lieu Bénéjacq Adresse Eglise Bénéjacq Basses-Pyrénées Ville Bénéjacq Bénéjacq Departement Basses-Pyrénées Lieu Ville Bénéjacq

Bénéjacq Bénéjacq Bénéjacq Basses-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/benejacq benejacq/

Concert 2023-03-04 was last modified: by Concert Bénéjacq 4 mars 2023 Basses-Pyrénées Bénéjacq Eglise Bénéjacq Basses-Pyrénées

Bénéjacq Bénéjacq Basses-Pyrénées