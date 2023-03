CONCERT : BEN TOURY Espace culturel des Avrils Saint-Mihiel Catégories d’Évènement: Meuse

Meuse Invité par l’APEAC, c’est un des papes du Boogie Blues français qui sera sur les planches. Cet énergique virtuose pianistique, qui compte des centaines de concerts à travers l’Europe sera accompagné par Florian PONS à la batterie et par le truculent Jérémy BARES à la guitare, et comme on dit, cela va « déménager » musicalement. Tarif : 10 € / personne Gratuit pour les jeunes de moins de 18 ans et les élèves du conservatoire . Renseignements : apeac@sfr.fr apeac@sfr.fr Espace culturel des Avrils Avenue du Général De Gaulle Saint-Mihiel

