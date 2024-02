Concert Ben l’Oncle Soul La Ferté-Saint-Aubin, vendredi 22 mars 2024.

Concert Ben l’Oncle Soul La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Treize ans après un début de carrière en fanfare, Ben poursuit librement sa route sur son propre label, dévoilant au passage une façon bien à lui de relier le charme d'un R&B à fleur de peau au grain saisissant d'une soul divine. 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22

fin : 2024-03-22

Place de la Gare

La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire

L’événement Concert Ben l’Oncle Soul La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2024-02-20 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN