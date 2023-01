Concert Ben Herbert Larue en trio Saint-Philippe-du-Seignal, 1 avril 2023, Saint-Philippe-du-Seignal Saint-Philippe-du-Seignal.

Concert Ben Herbert Larue en trio

Foyer polyvalent Saint-Philippe-du-Seignal Dordogne

2023-04-01 – 2023-04-01

Saint-Philippe-du-Seignal

Dordogne

Saint-Philippe-du-Seignal

Ben Herbert Larue est un chanteur poète qui ne laisse pas indifférent.

Tour à tour poignant, lunaire ou drôle, il joue avec l’éloquence de son corps et magnétise son public tant par sa voix que par sa plume!

Digne héritier de Brel ou de Leprest, il fait vibrer la corde sensible et présente les chansons de son deuxième album » Souffle(s) » accompagné de deux excellents musiciens qui offrent à ce répertoire un écrin musical!

Un événement musical à ne pas manquer!

+33 7 77 96 74 20

Chapeau Bas.

Saint-Philippe-du-Seignal

