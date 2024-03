CONCERT BEN EPIC COVER SONGS Aspet, samedi 20 avril 2024.

CONCERT BEN EPIC COVER SONGS Aspet Haute-Garonne

Vous passerez une soirée inoubliable avec le répertoire de BEN EPIC COVER SONGS.

Ben vous propose un voyage intense et drôle où se mêlent les styles et les émotions, qui vous feront naviguer sur une rivière de douceur et de force aux escales inattendues, dans des décors familiers revisités avec une touche unique et originale.

Tapas, cocktails, dîner, pizza… EUR.

Début : 2024-04-20

fin : 2024-04-20

GUINGUETTE CAMPING LA RIVIÈRE AUX PAPILLONS

Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie campinglachasseauxpapillons@gmail.com

