CONCERT – BEN ARMESSEN

CONCERT – BEN ARMESSEN, 25 mai 2022, . CONCERT – BEN ARMESSEN

2022-05-25 22:00:00 22:00:00 – 2022-05-25 Ben Armessen vous entraîne dans son univers folk roots, une immersion intimiste, tantôt festive, tantôt touchante. Accompagnées de sa guitare, sa voix charismatique et sa présence scénique frénétique vous invitent à découvrir l’histoire qui se raconte derrière l’écriture de ses chansons. Sans jamais tomber dans la caricature du reggae man le chanteur-batteur du groupe Simawé crée l’unanimité en suscitant chez son public des instants oniriques mais aussi légers et exaltants. Outre les compositions personnelles, Ben s’essaye habilement à la cover, explorant tour à tour le monde de la chanson française et celui du folk anglo-saxon. dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville