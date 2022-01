CONCERT : Belmondo Le Symphonique Amiens Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Somme

CONCERT : Belmondo Le Symphonique Amiens, 1 avril 2022, Amiens. CONCERT : Belmondo Le Symphonique Amiens

2022-04-01 20:00:00 – 2022-04-01

Amiens Somme 45 45 Belmondo Le Symphonique « L’hommage Musical » Rendre hommage à Jean-Paul Belmondo en musique était une évidence. Le Ciné-Concert « Belmondo le Symphonique » célébrera la carrière de l’acteur au travers des séquences de ses films les plus cultes qui seront projetés sur un écran géant. Les musiques des films seront interprétées en simultanées par le « Prague Concert Philharmonic Orchestra ». Cet orchestre philharmonique, qui sera composé pour l’occasion de 45 musiciens(es) est l’un des plus prestigieux d’Europe. Un hommage qui donnera l’occasion d’écouter en version symphonique, les musiques originales de la filmographie de Jean-Paul Belmondo qui furent notamment composées par Ennio Moriconne, Georges Delerue, Claude Bolling, Philippe Sarde, Francis Laï, François de Roubaix … Dans ses films, Belmondo jouait de la musique, jouait sur la musique et savait aussi en parler. Sa voix au timbre légendaire s’accordait bien avec des notes baroques et classique comme en témoigne l’un de ses tout premiers films au titre ô combien musical : Moderato Cantabile (1960) de Peter Brook. Jean-Paul Belmondo disait : « De la même façon que je me retourne rarement vers le passé, je ne sais jamais de quoi sera fait mon avenir. Aujourd’hui, seul le présent m’intéresse. Et il est beau. » Carpe Diem. Belmondo Le Symphonique « L’hommage Musical » Rendre hommage à Jean-Paul Belmondo en musique était une évidence. Le Ciné-Concert « Belmondo le Symphonique » célébrera la carrière de l’acteur au travers des séquences de ses films les plus cultes qui seront projetés sur un écran géant. Les musiques des films seront interprétées en simultanées par le « Prague Concert Philharmonic Orchestra ». Cet orchestre philharmonique, qui sera composé pour l’occasion de 45 musiciens(es) est l’un des plus prestigieux d’Europe. Un hommage qui donnera l’occasion d’écouter en version symphonique, les musiques originales de la filmographie de Jean-Paul Belmondo qui furent notamment composées par Ennio Moriconne, Georges Delerue, Claude Bolling, Philippe Sarde, Francis Laï, François de Roubaix … Dans ses films, Belmondo jouait de la musique, jouait sur la musique et savait aussi en parler. Sa voix au timbre légendaire s’accordait bien avec des notes baroques et classique comme en témoigne l’un de ses tout premiers films au titre ô combien musical : Moderato Cantabile (1960) de Peter Brook. Jean-Paul Belmondo disait : « De la même façon que je me retourne rarement vers le passé, je ne sais jamais de quoi sera fait mon avenir. Aujourd’hui, seul le présent m’intéresse. Et il est beau. » Carpe Diem. +33 3 22 47 29 00 http://www.nuitsdartistes.com/ Belmondo Le Symphonique « L’hommage Musical » Rendre hommage à Jean-Paul Belmondo en musique était une évidence. Le Ciné-Concert « Belmondo le Symphonique » célébrera la carrière de l’acteur au travers des séquences de ses films les plus cultes qui seront projetés sur un écran géant. Les musiques des films seront interprétées en simultanées par le « Prague Concert Philharmonic Orchestra ». Cet orchestre philharmonique, qui sera composé pour l’occasion de 45 musiciens(es) est l’un des plus prestigieux d’Europe. Un hommage qui donnera l’occasion d’écouter en version symphonique, les musiques originales de la filmographie de Jean-Paul Belmondo qui furent notamment composées par Ennio Moriconne, Georges Delerue, Claude Bolling, Philippe Sarde, Francis Laï, François de Roubaix … Dans ses films, Belmondo jouait de la musique, jouait sur la musique et savait aussi en parler. Sa voix au timbre légendaire s’accordait bien avec des notes baroques et classique comme en témoigne l’un de ses tout premiers films au titre ô combien musical : Moderato Cantabile (1960) de Peter Brook. Jean-Paul Belmondo disait : « De la même façon que je me retourne rarement vers le passé, je ne sais jamais de quoi sera fait mon avenir. Aujourd’hui, seul le présent m’intéresse. Et il est beau. » Carpe Diem. © Nuits d’Artistes

Amiens

dernière mise à jour : 2022-01-24 par

Détails Catégories d’évènement: Amiens, Somme Autres Lieu Amiens Adresse Ville Amiens lieuville Amiens Departement Somme

Amiens Amiens Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amiens/

CONCERT : Belmondo Le Symphonique Amiens 2022-04-01 was last modified: by CONCERT : Belmondo Le Symphonique Amiens Amiens 1 avril 2022 amiens Somme

Amiens Somme