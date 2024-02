CONCERT BÉLLISSIMA Nissan-lez-Enserune, samedi 16 mars 2024.

CONCERT BÉLLISSIMA Nissan-lez-Enserune Hérault

La voix exceptionnelle de Franck Malbert, chanteur baryton Martin, vous transportera dans des univers variés et chargés d’émotions au cœur de l’église Saint-Saturnin le samedi 16 mars à 20h30. Franck Malbert du groupe Héméra vous propose un concert son et lumière unique en son genre.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16

2 Impasse de l’Abbé Joseph Giry

Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie contact@nissanlezenserune.com

