Nuit des musées Concert “Bella Ciao” par Lucilla Galeazzi Musée de la Corse Samedi 14 mai, 21h00 Entrée libre

« Bella Ciao » Lucilla Galeazzi en trio avec Carlo Rizzo et Maurizio Geri. Ce récital rappelle à juste titre le combat des années 1950 pour une vie meilleure. Un concert engagé, poétique et festif.

Lucilla Galeazzi en trio au musée de la Corse pour la nuit des musées 2022. Une première !!! Figure majeure du chant populaire italien, reconnue à travers le monde, Lucilla Galeazzi est l’invitée de la nuit des musées pour la saison culturelle 2022 du musée de la Corse.

C’est avec son récital « Bella Ciao », au nom évocateur qui laisse entrevoir de belles surprises poétiques et endiablées, que la grande prêtresse du Canto Popolare, si cher à Giovanna Marini, inondera de sa voix et de son énergie les remparts du musée.

Accompagnée par deux virtuoses, Maurizio Geri à la guitare et Carlo Rizzo aux percussions, Lucilla Galeazzi invite le public corse à la rencontre des chants de la Terra Ferma le samedi 14 mai à 21h00.

Le musée de la Corse, musée régional d’Anthropologie, est situé dans la citadelle de Corte, site historique et patrimonial (XVe et XIXe siècles). L’architecte Andrea Bruno se voit confier, en 1991, la rénovation et la réorganisation de cet espace. Une réhabilitation qui a fait de ce lieu un espace lumineux, ample et aéré, ouvert sur l’extérieur, propice à la découverte d’une culture et en harmonie avec le site déjà exceptionnel. Le programme muséographique repose sur l’articulation de deux espaces permanents la galerie Doazan et le musée en train de se faire et d’un espace d’expositions temporaires.

Free entry Saturday 14 May, 21:00

The Museum of Corsica, Regional Museum of Anthropology, is located in the citadel of Corte, historical and heritage site (15th and 19th centuries). In 1991, the architect Andrea Bruno was entrusted with the renovation and reorganization of this space. A rehabilitation that has made this place a bright, ample and airy space, open to the outside, conducive to the discovery of a culture and in harmony with the site already exceptional. The museum program is based on the articulation of two permanent spaces the Doazan gallery and the museum in the process of being built and a space of temporary exhibitions.

Museum of Corsica

Lucilla Galeazzi en trío en el Museo de Córcega para la noche de los museos 2022. ¡Estreno! Figura principal del canto popular italiano, reconocida en todo el mundo, Lucilla Galeazzi es la invitada de la noche de los museos para la temporada cultural 2022 del museo de Córcega. Es con su recital «Bella Ciao», en nombre evocador que deja entrever hermosas sorpresas poéticas y endiabladas, que la gran sacerdotisa del Canto Popolare, tan querida por Giovanna Marini, inundará con su voz y su energía las murallas del museo. Acompañada por dos virtuosos, Maurizio Geri a la guitarra y Carlo Rizzo a la percusión, Lucilla Galeazzi invita al público corso al encuentro de los cantos de la Terra Ferma el sábado 14 de mayo a las 21:00.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 21:00

La Citadelle, 20250, Corte, Haute Corse, Corse 20250 Corte Corse