Le Gua Le Gua Isère, Le Gua Concert Behop et N’Canto Le Gua Le Gua Catégories d’évènement: Isère

Le Gua

Concert Behop et N’Canto Le Gua, 12 juin 2021-12 juin 2021, Le Gua. Concert Behop et N’Canto 2021-06-12 19:30:00 19:30:00 – 2021-06-12 22:00:00 22:00:00 Salle Polyvalente Le Gua Rue de la Gresse

Le Gua Isère Le Gua La commune du Gua accueille en concert BEHOP (pop electro) et N’Canto (world music) +33 4 76 72 38 13 http://www.retourdescene.net/ La commune du Gua accueille en concert BEHOP (pop electro) et N’Canto (world music)

Détails Catégories d’évènement: Isère, Le Gua Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Gua Adresse Salle Polyvalente Le Gua Rue de la Gresse Ville Le Gua lieuville 45.02426#5.64866