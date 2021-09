La Roche-Posay Donjon La Roche-Posay, Vienne Concert “Begoodiz” Donjon La Roche-Posay Catégories d’évènement: La Roche-Posay

Vienne

Concert “Begoodiz” Donjon, 11 septembre 2021, La Roche-Posay. Concert “Begoodiz”

Donjon, le samedi 11 septembre à 21:00

Compositions originales inspirées du passé avec l’intensité des rythm’n’blues et de la Soul. On y voyage aussi vers la Jamaïque avec du Rock-Steady à l’ancienne. Concert offert. En extérieur. Pass sanitaire obligatoire.

Entrée libre

Rythm’blues et soul Donjon Rue Duguesclin 86270 LA ROCHE-POSAY La Roche-Posay Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T21:00:00 2021-09-11T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: La Roche-Posay, Vienne Autres Lieu Donjon Adresse Rue Duguesclin 86270 LA ROCHE-POSAY Ville La Roche-Posay lieuville Donjon La Roche-Posay