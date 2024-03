CONCERT BEFORE #2 DU MORDORFEST ! – CANI SCIORRI, BRH ET D’AILLEURS STRESS Lanuéjols, samedi 30 mars 2024.

CONCERT BEFORE #2 du Mordorfest !

Préparez-vous à faire vibrer vos tympans avec 3 supers groupes Cani Sciorri, BRH et D’ailleurs stress dans un trop chouette lieu Le Viala Fabrique théâtrale à Lanuéjols.

> Cani sciorrì / Noise Stoner Itali…

> Cani sciorrì / Noise Stoner Italie

?? https://canisciorri.bandcamp.com/album/atletica-75

> BRH / Rock Noise Punk Alès

?? https://thebrh.bandcamp.com/album/rehearsal-demo-version-2

> D’AILLEURS STRESS / Noise Rock Instrumental Auvergne

?? https://dailleursstress.bandcamp.com/album/stress-dailleurs

?? Collage papier 100% DIY by Willy Massolo (Instagram @hellmut.coll) ??

——————————

?? Samedi 30 mars

?? Fabrique théâtrale du Viala à Lanuéjols

?? Ouverture des portes 19h | Concerts 20h30

??? PAF 10€

?? Buvette avec la super bière de juste à côté « La Jeanette » 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 19:00:00

fin : 2024-03-30

Lieu-dit Le Viala

Lanuéjols 48000 Lozère Occitanie contact@mordorfest.fr

