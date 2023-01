Concert « Beethoven… Les 32 sonates » La Garde-Adhémar La Garde-Adhémar La Garde-Adhémar Catégories d’Évènement: Drôme

Drôme La Garde-Adhémar Pierre-Laurent Boucharlat interprète les 32 sonates de Beethoven au cours de 10 concerts de janvier à juillet 2023. Etapes lagardiennes les dimanche 30 avril à 17h et samedi 13 mai à 18h. Organisé par Musiques et Culture à la salle des fêtes Henri Girard. +33 4 75 04 41 38 http://musiquesetculture.jimdo.com/ Salle des Fêtes Henri Girard Impasse du Grand Cellier La Garde-Adhémar

