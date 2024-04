Concert Beavers Le Contre Temps Moncontour, vendredi 19 avril 2024.

Concert Beavers Le Contre Temps Moncontour Côtes-d’Armor

Beavers, c’est une musique qui sent la paille et la montagne à plein nez !

Une mandoline, une guitare, une contrebasse et leurs voix harmonisées. Nos 3 castors venus d’Ariège n’ont besoin de rien de plus pour nous embarquer directement au Kentucky ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 20:30:00

fin : 2024-04-19

Le Contre Temps 2 Rue de la Porte d’en Haut

Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Concert Beavers Moncontour a été mis à jour le 2024-04-08 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André