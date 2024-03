CONCERT BEAVERS LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas, samedi 27 avril 2024.

CONCERT BEAVERS LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

La Pistouflerie vous invite ce soir à un concert de Bluegrass…

BEAVERS, c’est un trio de bluegrass qui sent la paille et la montagne à plein nez !

Mandoline, guitare, contrebasse et leurs voix harmonisées les 3 castors venus d’Ariège n’ont besoin de rien de plus pour nous emmener directement au Kentucky.

Des chansons d’amour, de labeur… des ballades mélancoliques de Bill Monroe aux rythme enjoués de Del McCoury… Embarquez pour plus d’un siècle d’histoire populaire des Etats-Unis.

L’ambiance est chaleureuse et garantie !

Petite restauration sur place ardoises gourmandes locales et boissons. 66 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 21:00:00

fin : 2024-04-27

LA PISTOUFLERIE 120-112 Le Village

Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie lapistouflerie@gmail.com

L’événement CONCERT BEAVERS Cassagnabère-Tournas a été mis à jour le 2024-03-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE