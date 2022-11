Concert « Beauté barbare » par les musiciens de Saint Julien Villefavard Villefavard VillefavardVillefavard Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Haute-Vienne 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard Haute-Vienne Villefavard A 20h à la ferme de Villefavard. Tarifs : 5€, 10€, 20€. La tarification au choix vous permet de choisir le prix qui vous convient, selon vos désirs, vos moyens, et votre envie d’exprimer votre soutien. Sur réservation. Ferme de Villefavard : 05 55 60 29 32 / info@fermedevillefavard.com C’est un voyage dans l’Europe de l’Est baroque auquel nous invitent François Lazarevitch et Les Musiciens de Saint-Julien qui explorent les influences populaires dans la musique de G.Ph. Telemann (1681-1767). La voix chaude d’Hélène Richaud et les instruments baroques se mêlent au cymbalum, aux percussions, à la flûte serbe et à la cornemuse pour faire revivre les plus belles mélodies traditionnelles de Pologne, de Moravie, de Roumanie ou d’Ukraine. info@fermedevillefavard.com +33 5 55 60 29 32 http://www.fermedevillefavard.com/ 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard Villefavard

