Concert Beau Soir Auditorium du Conservatoire Montbéliard, vendredi 22 mars 2024.

Duo Piano Harpe

À la fin du XIX e siècle, la vie musicale française est riche et intense.

Les artistes cherchent à croiser les arts et Paris est un lieu privilégié d’échanges entre les différents milieux artistiques.

Les écrivains inspirent les compositeurs de l’époque, musique et texte sont intimement liés.

De Baudelaire à Debussy, de Verlaine à Fauré, poésie et musique se répondent…

Au programme Œuvres de C. Debussy, G. Fauré, C. Franck

Lecture de poèmes de C. Baudelaire et P. Verlaine

Avec Claudine Bunod, chant et récitante

Laurence Coeytaux-Richard, piano

Stéphanie Manzo, harpe

Gratuit dans la limite des places disponibles

*EN PRÉLUDE

Coup double pour l’ingénieux Sébastien Érard

Grâce au facteur français Sébastien Erard (1752-1831), le XIX e siècle est l’âge d’or tant pour la harpe que pour le piano.

Élèves pianistes et harpistes interpréteront des œuvres de son époque pour illustrer musicalement un diaporama sur ses innovations.

Au programme Œuvres musicales de Clementi, Czerny, Düssek, Naderman,

Hasselmans, Liszt et Beethoven

Mercredi 13 mars à 18h

Montbéliard, Conservatoire EUR.

Auditorium du Conservatoire 48 Avenue du Président Wilson

Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

