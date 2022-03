Concert – Beatrice Berrut Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Vienne sans valses Beatrice Berrut fait partie des pianistes les plus étonnantes de la nouvelle génération. Son enfance passée dans les montagnes suisses a marqué le caractère de la musicienne qui raconte sa rencontre avec le 2e Concerto de Brahms, à 11 ans, comme un véritable choc. Plus tard, c'est Liszt qui inspire profondément le répertoire de ce tempérament singulier. Sillonnant le monde, en récital ou avec orchestre, elle défend des programmes qui sortent des sentiers battus, explorant les possibilités insoupçonnées du piano. Avec Jugendstil – littéralement « Art nouveau » – Beatrice Berrut nous invite à Vienne, au tournant du XXe siècle, à la (re)découverte de la musique surprenante de Gustav Mahler. Une première partie chatoyante avant une paraphrase inédite de la Nuit Transfigurée (Verklärte Nacht) du génial Arnold Schönberg : la Suissesse réussit le tour de force de faire sonner cette musique écrite à l'origine pour six archets sur les 88 touches du piano. Magistral. Tout public accueil@lapasserelle.info +33 2 96 68 18 40 https://www.lapasserelle.info/agenda

