Concert Beatbox Bibliothèque municipale André Moine Boucau, samedi 27 avril 2024.

Concert Beatbox Bibliothèque municipale André Moine Boucau Pyrénées-Atlantiques

L’artiste BreZ, référence dans l’art du beatboxing (qui consiste à imiter des instruments et créer des rythmiques avec sa bouche) viendra animer un concert-conférence pour vous faire découvrir toute l’étendue de son talent et toutes les facettes du beatboxing et la manipulation d’une loopstation.

Un événement à ne pas rater !

Tout public. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 11:00:00

fin : 2024-04-27 12:30:00

Bibliothèque municipale André Moine 1 rue Lucie Aubrac

Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Concert Beatbox Boucau a été mis à jour le 2024-02-19 par Office de Tourisme Pays Basque