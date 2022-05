Concert béarnais – Esta Laruns Laruns Catégories d’évènement: Laruns

D'inspiration traditionnelle, le groupe « Esta » propose des créations en béarnais aux mélodies . Le compositeur ossalois Jean-Luc Mongaugé véhicule ses idées de la société dans sa langue maternelle, sur des mélodies aux rythmes folks ou latinos en passant par la polyphonie traditionnelle et des balades.

