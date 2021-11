Lisieux Salle Mosaic Calvados, Lisieux Concert Beach Youth + Veik Salle Mosaic Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

BEACH YOUTH + VEIK —————— Vendredi 19 novembre, c’est soirée 100% locale avec les groupes Beach Youth et Veik ! Avec **Beach Youth**, l’Indie-pop se retrouve propulsé sur le devant de la scène. Ce groupe caennais s’exporte à l’international : un véritable aboutissement pour ces quatre amoureux de mélodies, guidés par le plaisir de jouer ensemble ! Ils seront accompagnés de **Veik**, un trio caennais qui mêle synthés, textures abrasives et explosions de guitares pour un résultat surprenant. _Ce concert à lieu dans le cadre de la tournée aérolab du TFT label._ **Ouverture des portes à 20h30** **6,50€ plein tarif – 3.50 tarif réduit (-18 ans, demandeurs d’emploi et étudiants)** **Pass sanitaire obligatoire, port du masque conseillé.**

Le 19 novembre, retrouvez deux groupe locaux en concert à Mosaic, dans le cadre de la tournée Aérolab de TFT.

2021-11-19T21:00:00 2021-11-19T23:30:00

