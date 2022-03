CONCERT BD PUTAIN D’USINE Épinal, 25 mars 2022, Épinal.

10 EUR

PUTAIN D’USINE

La Compagnie Improjection enfonce la porte de “Putain d’Usine” de Levaray et EFIX.

Un spectacle immersif qui dépeint en noir et rouge le quotidien ouvrier. Putain d’Usine relate le quotidien de Jean-Pierre Levaray dans une usine pétrochimique classée Seveso 2. Ce récit lève le voile sur cet univers dangereux et clos et traite de la condition ouvrière, de la pénibilité, de l’ennui au travail, du salariat, du rapport aux collègues ou à la hiérarchie.

Plus généralement, Putain d’Usine nous renvoie à notre expérience de salarié et questionne la réalité du monde du travail. Au-delà de cet aspect social, le spectacle dégage une esthétique radicale et une force immersive conférée par le dessin noir et blanc d’Efix, les animations de Fred Demoor, la narration en live de Mathieu Frey et la musique improvisée du collectif Improjection.

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE EFIX ET RENCONTRE DESSINÉE

Rencontre dessinée avec EFIX, dessinateur de la BD Putain d’Usine, qui répondra aux questions du public par ses dessins spontanés.

Une belle occasion de découvrir autour d’un verre, l’exposition de la BD à l’origine du concert de la Cie Improjection.

+33 3 29 65 59 92 https://lasourisverte-epinal.fr/agenda/putain-dusine-concert-bd/

Collectif Improjection

La Souris Verte 17 Rue des États Unis Épinal

