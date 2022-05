CONCERT BB JAZZ BIG BAND Le Pouliguen, 18 juin 2022, Le Pouliguen.

CONCERT BB JAZZ BIG BAND Le Pouliguen

2022-06-18 – 2022-06-18

Le Pouliguen Loire-Atlantique

13 musiciens, un chanteur et une chanteuse revisitent depuis 1989 (création du groupe) les standards américains immortalisés par les plus grands : Ella Fitzgerald, Count Basie, Duke Ellington, Benny Goodman ou Glenn Miller, depuis 2 ans le répertoire s’est enrichi d’un hommage à Franck Sinatra et, sur des arrangements aux couleurs jazz inédits, d’un set de musique française, de la musique traditionnelle aux chansons des années 1980 (dans les prisons de Nantes, la maison près de la fontaine etc…)

accueil@mairie-lepouliguen.fr +33 2 40 24 34 44 http://www.labaule-guerande.com/

Le Pouliguen

