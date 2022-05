Concert Baz & the Mechanics à l’Ebénisterie Sainte-Foy-la-Grande, 27 mai 2022, Sainte-Foy-la-Grande.

Concert Baz & the Mechanics à l’Ebénisterie Sainte-Foy-la-Grande

2022-05-27 – 2022-05-27

Sainte-Foy-la-Grande Gironde

EUR 7 9 Concert “Baz & the Mechanics”.

Baz & the Méchanics sont de retour avec “Imperturbable”, un soft rock brut et engagé.

L’univers est rafraîchissant, envoutant, aux teintes mélancoliques, emmené par la voix puissante et pénétrante de leur leader, Baz.

Ce nouvel album nous met face à l’inertie devant laquelle nous nous trouvons, devant affronter des défis gigantesques qui nous semblent insurmontables !

Guitare/Voix : Bastien Baz Sager – Batterie : Matthieu Cahuzac – Basse : Db Clifford

+33 5 24 24 46 59

Sainte-Foy-la-Grande

