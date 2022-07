CONCERT BAUTZ’ARTSCENIK Saffré Saffré Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Loire-Atlantique Bautz’artscenik est une association nantaise qui regroupe des passionnés de spectacle, chant, danse, comédie, musique depuis plus de 10ans !

Bautz'artscenik est une association nantaise qui regroupe des passionnés de spectacle, chant, danse, comédie, musique depuis plus de 10ans !

Rdv le Dimanche 10 juillet à 17h à la guinguette des Janettes avec 5 de nos chanteurs et chanteuses aux univers très variés : rock, pop, Soul, variété. Les bautzarts vont vous faire chanter

