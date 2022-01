Concert – Battle 2×4 – Philharmonie de Poche Haguenau Haguenau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Haguenau

Concert – Battle 2×4 – Philharmonie de Poche Haguenau, 27 mars 2022, Haguenau. Concert – Battle 2×4 – Philharmonie de Poche Haguenau

2022-03-27 11:00:00 – 2022-03-27 12:00:00

Haguenau Bas-Rhin Haguenau EUR Un théâtre, une scène, quatre altistes (musiciens jouant de l’alto), quatre bassonistes (musiciens jouant du basson), un concert. Huit artistes rivaliseront d’imagination pour vous séduire, vous émouvoir, vous envoûter, vous faire rire et vous offrir un véritable kaléidoscope musical. Qui du basson ou de l’alto sera le plus virtuose ? Qui de l’alto ou du basson saura vous séduire, vous transporter ? Virtuosité, mélodies, rythmes et facéties seront au rendez-vous de ce concert. Une véritable « battle musicale », où seul le public sera déclaré vainqueur ! Renseignements – réservations :

– À l’accueil du Relais culturel (11 rue Meyer), lundi, mardi et vendredi de 14h à 17h30 et mercredi de 13h30 à 18h.

– Par téléphone, aux mêmes horaires : 03 88 73 30 54

