Concert Batterie-Piano Jazz Salle polyvalente du Centre de Rencontre de l’Obélisque Senlis, mercredi 7 février 2024.

Concert Batterie-Piano Jazz Concert à 19h salle de l’Obélisque Mercredi 7 février, 19h00 Salle polyvalente du Centre de Rencontre de l’Obélisque Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-07T19:00:00+01:00 – 2024-02-07T20:00:00+01:00

Fin : 2024-02-07T19:00:00+01:00 – 2024-02-07T20:00:00+01:00

Une master-class batterie et piano jazz est organisée par le conservatoire, en partenariat avec l’association PADAM et le Conseil Départemental de l’Oise, le mercredi 7 février. Nous avons la chance de pouvoir recevoir pour animer cette master-class, 2 grands artistes, Mr Franck AGULHON Batteur de Jazz International, Mr Vincent BIDAL, pianiste jazz renommé.

À l’issue de cette master-class, le duo donnera un concert à la salle de l’Obélisque à 19h. Celui-ci est gratuit et ouvert au public.

Salle polyvalente du Centre de Rencontre de l’Obélisque 4 ter, route de creil Senlis 60300 Oise Hauts-de-France