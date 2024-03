Concert Batterie-Fanfare et orchestre d’Harmonie Château-Thierry, samedi 13 avril 2024.

Retrouvez le samedi 13 avril 2024 à 20h30 au Palais des Rencontres le Concert Batterie-Fanfare et orchestre d’Harmonie.

Un grand moment de musique et de convivialité, un spectacle haut en couleurs et en caractère, vous découvrirez l’enthousiasme et la ferveur qui conduisent les instrumentistes à se surpasser.

Entrée Libre Réservation Obligatoire Gratuit

Renseignements conservatoire de musique de Château-Thierry.

Contact contact@unionmusicalecastel.fr 00 0 .

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13

Avenue de Lauconnois

Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France contact@unionmusicalecastel.fr

