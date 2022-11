[Concert] Battan L’Otto, 2 décembre 2022, .

[Concert] Battan L’Otto



2022-12-02 20:50:00 20:50:00 – 2022-12-02

Battan L’Otto (les Rolling Stones du Pays de Caux !) est un duo qui pendant plus d’une décennie s’est dédié à l’actualisation des musiques populaires d’Italie et d’ailleurs, faisant de la scène et de l’énergie du live leur atout principal. Né en 2010 le duo a roulé sa bosse entre bars et salles de concerts de toutes tailles, leurs spectacles ont été soutenus par la DRAC et la Région Haute-Normandie. Battan L’Otto a ouvert les concerts de nombreux artistes : Eiffel, Les Olivesteins, Ron Peno, C.M. Vega, Certain General, Caravan Palace, DBUK, Les Négresses Vertes, Izia…

Ils prennent désormais la scène du Domaine des Roches !

dernière mise à jour : 2022-11-17 par