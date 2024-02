Concert Bathtub review Café de l’ancre Loperhet, samedi 2 mars 2024.

Concert Bathtub review Café de l’ancre Loperhet Finistère

Du Blues et du Groove à vous faire fondre de plaisir !

On ne présente plus Adeline Haudiquet, Doniphan Laporte et Jack Titley ! Ils ont chacun joué avec d’autres formations au Café de l’Ancre, ils sont en trio et nous avons plus que hâte !

Galettes saucisses ou végétariennes sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 20:30:00

fin : 2024-03-02

Café de l’ancre 60 Kerlojean

Loperhet 29470 Finistère Bretagne lecafedelancre@gmail.com

L’événement Concert Bathtub review Loperhet a été mis à jour le 2024-02-13 par OT LANDERNEAU DAOULAS