Concert – Bastoon et Babouschka Saint-Brieuc, 13 mai 2022, Saint-Brieuc.

Concert – Bastoon et Babouschka Théâtre de poche 6 Rue de la Tullaye Saint-Brieuc

2022-05-13 – 2022-05-13 Théâtre de poche 6 Rue de la Tullaye

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

Ce soir, c’est le grand soir.

Josiane se prépare pour se rendre à l’anniversaire de Monique. Mais il y aura Mike, Eric et peut-être même Pablo. Le temps d’enfiler ses bas résilles, Josiane se raconte : ses amoures inachevées, ses envies de se battre contre un monde trop inique, ses désirs de grandeur, ses deuils. Et tandis qu’elle se dévoile entière, imparfaite, terriblement humaine, se libère la Josiane qui sommeille en chacun de nous.

Pour nous conter leurs pérégrinations, Bastoon et Babouschka naviguent entre acoustique et électrique, dans une instrumentation et un style musical qui varient sans cesse au gré des histoires. Du blues au punk, du disco au tango, c’est avec une énergie débordante qu’ils nous emmènent dans cet univers théâtral qui les caractérise.

Bastoon et Babouschka est un duo de chanson française, une chanson qui chatouille, qui décoiffe, qui bouleverse à travers des histoires singulières. De quoi bouger les fesses en essuyant les larmes, de quoi mourir de rire pour ne pas mourir tout court.

contact@cie-quaiouest.fr +33 2 56 44 68 68 https://cie-quaiouest.fr/representation/bastoon-et-babouschka/

Ce soir, c’est le grand soir.

Josiane se prépare pour se rendre à l’anniversaire de Monique. Mais il y aura Mike, Eric et peut-être même Pablo. Le temps d’enfiler ses bas résilles, Josiane se raconte : ses amoures inachevées, ses envies de se battre contre un monde trop inique, ses désirs de grandeur, ses deuils. Et tandis qu’elle se dévoile entière, imparfaite, terriblement humaine, se libère la Josiane qui sommeille en chacun de nous.

Pour nous conter leurs pérégrinations, Bastoon et Babouschka naviguent entre acoustique et électrique, dans une instrumentation et un style musical qui varient sans cesse au gré des histoires. Du blues au punk, du disco au tango, c’est avec une énergie débordante qu’ils nous emmènent dans cet univers théâtral qui les caractérise.

Bastoon et Babouschka est un duo de chanson française, une chanson qui chatouille, qui décoiffe, qui bouleverse à travers des histoires singulières. De quoi bouger les fesses en essuyant les larmes, de quoi mourir de rire pour ne pas mourir tout court.

Théâtre de poche 6 Rue de la Tullaye Saint-Brieuc

dernière mise à jour : 2022-04-12 par