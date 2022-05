Concert : Bastien Lucas, 21 mai 2022, .

Concert : Bastien Lucas

2022-05-21 – 2022-05-21

0 0 EUR A sa naissance, il écoute Cabrel et Souchon. Sept ans plus tard, il joue au piano Schumann et Debussy. Plus tard, il découvre que des gens écoutent Schumann et Debussy. Alors, il retourne sur son piano et essaie de jouer Cabrel et Souchon. Depuis, Bastien Lucas tente de réconcilier musique savante et chanson populaire – entre autres contradictions humaines. Ce calaisien d’origine a dans la voix et dans le cœur le soleil qui a manqué à ses jeunes années. Ses chansons ont une lancinante tendance à vous rester en tête et vous découvrirez un chanteur généreux, auteur-compositeur reconnu dans le milieu et qui reste modeste, malgré ses participations à la réalisation de nombreux albums de ses contemporains. S’il tourne avec plusieurs spectacles, c’est à un florilège de ses propres chansons que vous assisterez, avec l’étrange sentiment de les reconnaître sans ne les avoir jamais entendues. Bastien Lucas est une vraie découverte, avec toute l’excitation qui jaillit à faire partie des privilégiés qui désormais connaissent!

Alors, entrez dans son tour de lui et découvrez une belle personne talentueuse qui vous fera passer un samedi soir sur la terre de bonheur !

À 20h30 à l’Espace Frichet.

poleculturel@luxeuil-les-bains.fr +33 3 84 40 56 20 https://www.marilu.fr/

