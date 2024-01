CONCERT BASS’OLYMPIQUES Clermont-l’Hérault, dimanche 4 février 2024.

CONCERT BASS’OLYMPIQUES Clermont-l’Hérault Hérault

La contrebasse et le piano font leur cinéma avec le film muet « Fiddelstick », mis en musique par Brice Soniano et Christopher Hainsworth,

la contrebasse devient lyrique et romantique avec Bernard Cazauran et Tom Gélinaud, devient jazzy et indomptable avec Brice Soniano.

En cette année olympique nos musiciens, finalistes de cinq disciplines « graves » sont en lice…

qui donne le relais au trombone de Félix Pereira et au piano de Lydie Saquet

à la voix du baryton-basse Nicolas Rivenq,

au serpent de Harumi Baba ! EUR.

7 Rue Henri Martin

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie contact@festival-musiques-et-passions.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 18:30:00

fin : 2024-02-04 19:45:00



