Basilique Sainte-Marie-Madeleine, le samedi 30 juillet à 21:00

### Concert gratuit dans la basilique **Samedi 30 juillet 2022, 21h** **_Voices Hospices Chorale_**

Entrée libre

Requiem de Fauré – Gloria de Vivaldi
Basilique Sainte-Marie-Madeleine
Place de la Basilique, 89450 Vézelay

2022-07-30T21:00:00 2022-07-30T22:30:00

