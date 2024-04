Concert BARZINGAULT Salle des fêtes de la mairie Perreuil, dimanche 7 avril 2024.

Thierry Lhuillier (auteur, compositeur, interprète) du groupe Barzingault, parsème ses chansons d’une sensibilité à la Prévert, pleine d’un esprit enfantin. Sur scène comme à la ville, il sait déstabiliser par des citations choisies de Desproges, Guitry, Flaubert. Et quand ses références viennent à manquer, il transforme Frank Ribéry en philosophe superbe.

Ses influences vont de Desproges à Higelin en passant par Brassens, Brel, Thomas Fersen…

L’univers de Barzingault, chansons françaises festivo-caustico-désennuyantes , ce sont des mots d’aujourd’hui sur les dérives et travers de notre époque, et ils sont nombreux ! Dans ou entre les chansons, Thierry Lhuillier excelle dans l’humour, le délire verbal, la pitrerie et l’auto-dérision, et les zygomatiques se régalent ! Florilège Supplique pour être brûlé, même sur la plage de Sète… , Votez blanc, et travaillez au noir ! , Je suis catholique. Enfin, longtemps je n’ai pas cru en Dieu j’étais le dernier du culte ! . Chanson engagée ou déjantée, il ne se refuse rien, citant même, excusez du peu, le Dalaï Lama ou Molière.

Barzingault c’est, depuis plus de 20 ans, 1700 spectacles dans et au-delà de l’hexagone, dans une grange ou dans un grand théâtre, peu importe la scène pourvu qu’il y ait le spectacle ! Des concerts à géométrie variable en solo, en duo, en quatuor en quintet et à Perreuil en trio avec Thierry, voix et au piano, la bouillonnante Christelle Vigneron à l’accordéon et le flegmatique Jean-Luc Déat à la contrebasse.

Barzingault tient, au sein de la chanson francophone de qualité, une place singulière et quasi unique. En effet, Thierry Lhuillier, outre d’en être la figure de proue et le porte- parole, assure les fonctions de producteur, de chargé de diffusion, d’attaché de presse… Un artisanat très professionnel loin des paillettes du showbiz convenu, préfabriqué et en état de quasi mort cérébrale depuis de nombreuses années. 0 0 EUR.

