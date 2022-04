CONCERT BARZINGAULT Madecourt Madecourt Catégories d’évènement: Madecourt

Madecourt Vosges Madecourt Le premier concert de la saison de la Machinchoserie, c’est BARZINGAULT.

Dimanche 1 Mai � 15h30.

Lieu : l’Atelier de l’Homme Debout.

De la chanson festivo-r�aliste et humour qui vient de Lorraine.

Cela fait presque 20 ans que cet enfant d’HIGELIN, de BRASSENS et de DESPROGES sillonne le pays avec pour seule philosophie : “Peu importe l’endroit pourvu qu’il y ait le spectacle”. Une image �tant �gale � 10000 mots dit le vieil adage, on vous invite � cliquer ici http://www.barzingault.com , un moment primesautier o� musique et humour feront bon m�nage. Un quintet ( piano/accord�on/banjo/contrebasse/violon) � ne pas manquer. Tarifs: 10� adultes, 1� enfants

R�servation recommand�e: lamachinchoserie@gmail.com lamachinchoserie@gmail.com +33 6 28 29 81 32 http://www.lamachinchoserie@gmail.com/ barzingault

