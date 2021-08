Èvres Èvres Èvres, Meuse CONCERT : BARZINGAULT EN SEXTET Èvres Èvres Catégories d’évènement: Èvres

Meuse

CONCERT : BARZINGAULT EN SEXTET Èvres, 12 septembre 2021, Èvres. CONCERT : BARZINGAULT EN SEXTET 2021-09-12 16:30:00 16:30:00 – 2021-09-12 Espace culturel Anes Art’Argonne Chemin de Brouenne

Èvres Meuse Èvres L’association Anes Art’Gonne reprend sa programmation de l’année avec Barzingault, chanteur et manieur des mots qui sera accompagné pour l’occasion de 5 musiciens.

Une représentation pleine d’énergie, de bonne humeur et d’esprit ! +33 3 29 70 60 84 https://www.estrepublicain.fr/pour-sortir/loisirs/Concert-musique/Chanson-variete/Lorraine/Meuse/Evres/2021/09/12/Concert-de-barzingault-en-sextet D. Casagrande dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Détails Catégories d’évènement: Èvres, Meuse Autres Lieu Èvres Adresse Espace culturel Anes Art'Argonne Chemin de Brouenne Ville Èvres lieuville 48.98187#5.12064