CONCERT “BAR’ZINC” Bouvron, 26 mars 2022, Bouvron.

CONCERT “BAR’ZINC” route de Savenay Horizinc Bouvron

2022-03-26 – 2022-03-26 route de Savenay Horizinc

Bouvron Loire-Atlantique Bouvron

EUR 3 L’équipe de «Concert é vous» vous convie à une nouvelle édition de Barzinc. Chaque édition voit un public de plus en plus nombreux et enthousiaste.

Venez passer un moment convivial, en musique, dans une ambiance café-concert. Espace enfant. 19 h

concertevous44@gmail.com +33 6 86 55 11 46

