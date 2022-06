Concert – Barzhig Tréveneuc Tréveneuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Côtes d’Armor Tréveneuc Le Groupe de Rock Celtique Barzhig.

Groupe instrumental créé en 2014, avec 4 musiciens : violon, basse, batterie, guitares.

Son répertoire s’inspire des traditionnels, Jigs, Reels Irlandais, traditionnels celtiques, remaniés façon rock.

Restauration et buvette sur place. Rue du Port Goret Port Goret Tréveneuc

