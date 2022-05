Concert “Bartok par Béla” La Roque-d’Anthéron La Roque-d'Anthéron Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Roque-d'Anthéron

Concert “Bartok par Béla” La Roque-d’Anthéron, 20 mai 2022, La Roque-d'Anthéron. Concert “Bartok par Béla” La Roque-d’Anthéron

2022-05-20 18:00:00 – 2022-05-20

La Roque-d’Anthéron Bouches-du-Rhône La Roque-d’Anthéron Au programme : Quatuor n° 4 en Ut majeur de Béla Bartok.

Concert suivi d’une présentation de la 47ème saison du Festival de Quatuors du Luberon, par le Quatuor Béla, directeur artistique du Festival Concert gratuit commenté par le quatuor Béla. +33 4 42 50 70 74 Au programme : Quatuor n° 4 en Ut majeur de Béla Bartok.

Concert suivi d’une présentation de la 47ème saison du Festival de Quatuors du Luberon, par le Quatuor Béla, directeur artistique du Festival La Roque-d’Anthéron

dernière mise à jour : 2022-04-30 par Office de Tourisme de La Roque d’Anthéron Provence Tourisme / Office de Tourisme de La Roque d’AnthéronProvence Tourisme / Office de Tourisme de La Roque d’Anthéron

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, La Roque-d'Anthéron Autres Lieu La Roque-d'Anthéron Adresse Ville La Roque-d'Anthéron lieuville La Roque-d'Anthéron Departement Bouches-du-Rhône

La Roque-d'Anthéron La Roque-d'Anthéron Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-roque-dantheron/

Concert “Bartok par Béla” La Roque-d’Anthéron 2022-05-20 was last modified: by Concert “Bartok par Béla” La Roque-d’Anthéron La Roque-d'Anthéron 20 mai 2022 Bouches-du-Rhône La Roque d'Anthéron

La Roque-d'Anthéron Bouches-du-Rhône