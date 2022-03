Concert Baroque Serans Serans Catégories d’évènement: Oise

Serans

Concert Baroque Serans, 23 avril 2022, Serans. Concert Baroque Serans

2022-04-23 – 2022-04-23

Serans Oise Serans 10 10 Le Comité des Fêtes vous invite le 23 avril 2022 à 18 h a un concert de musique baroque dans notre belle église Saint Denis de Serans.

A travers le thème de « la musique expliquée » l’ensemble « les Friandises » vous initiera à la musique du XVIII siècle.

Venez nombreux et n’hésitez pas à diffuser l’invitation. Le Comité des Fêtes vous invite le 23 avril 2022 à 18 h a un concert de musique baroque dans notre belle église Saint Denis de Serans.

A travers le thème de « la musique expliquée » l’ensemble « les Friandises » vous initiera à la musique du XVIII siècle.

Venez nombreux et n’hésitez pas à diffuser l’invitation. comites.fetes.serans@gmail.com +33 6 81 91 24 65 Le Comité des Fêtes vous invite le 23 avril 2022 à 18 h a un concert de musique baroque dans notre belle église Saint Denis de Serans.

A travers le thème de « la musique expliquée » l’ensemble « les Friandises » vous initiera à la musique du XVIII siècle.

Venez nombreux et n’hésitez pas à diffuser l’invitation. Comité des Fêtes de Serans

Serans

dernière mise à jour : 2022-03-08 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre

Détails Catégories d’évènement: Oise, Serans Autres Lieu Serans Adresse Ville Serans lieuville Serans Departement Oise

Serans Serans Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/serans/

Concert Baroque Serans 2022-04-23 was last modified: by Concert Baroque Serans Serans 23 avril 2022 Oise serans

Serans Oise