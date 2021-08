Concert baroque Sassetot-le-Mauconduit, 20 août 2021, Sassetot-le-Mauconduit.

Concert baroque 2021-08-20 – 2021-08-20 Les Petites Dalles Chapelle

Sassetot-le-Mauconduit 76540 Sassetot-le-Mauconduit

Concert de Musique Baroque

– Lieu : Les Petites Dalles, Chapelle

– Tarif : Entrée gratuite sans réservation

– Date : 20/08/2021

– Heure : 20h30

– Site web : https://www.facebook.com/stgeorgesconsort

– Description :

Le Saint Georges Consort, jeune ensemble de musique baroque, vous invite à revenir aux sources de la musique de chambre à travers les plus belles sonates françaises de la fin du règne de Louis XIV. L’influence de la musique italienne, et notamment des sonates de Corelli, marque le début d’une nouvelle pratique musicale dès la fin du XVIIème siècle et qui perdure encore aujourd’hui par la sonate qui peut être en solo, en trio ou même en quatuor.

Musiciens:

Clément Lefèvre, flute traversière baroque

Alexandre Garnier, violon baroque

Léa Masson, théorbe

Natacha Gauthier, viole de gambe

saintgeorgesconsort@gmail.com

dernière mise à jour : 2021-08-15