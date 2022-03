Concert baroque Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Concert baroque Reims, 1 avril 2022, Reims. Concert baroque Église Sainte-Geneviève 10 Rue Cazin Reims

2022-04-01 – 2022-04-01 Église Sainte-Geneviève 10 Rue Cazin

Reims Marne Concert de baroque par le Chœur Dom Pérignon de Reims. Réservations par téléphone. http://chorale.dom.perignon.free.fr/ Église Sainte-Geneviève 10 Rue Cazin Reims

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Reims Adresse Église Sainte-Geneviève 10 Rue Cazin Ville Reims lieuville Église Sainte-Geneviève 10 Rue Cazin Reims Departement Marne

Reims Reims Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reims/

Concert baroque Reims 2022-04-01 was last modified: by Concert baroque Reims Reims 1 avril 2022 Marne Reims

Reims Marne