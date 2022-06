Concert Baroque – Piano en Baie Douarnenez Douarnenez Catégories d’évènement: Douarnenez

2022-07-13 19:00:00 – 2022-07-14 Douarnenez

Finistère Concert privé avec l’Ensemble Fiamma & Foco

Participation 12 euros. Lieu précisé lors de la réservation.

Venez avec du sucré, du salé et/ou une boisson et nous passerons une très agréable soirée de musique entre amis.

